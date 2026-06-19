Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (85) hinterlistig bestohlen: Polizei fahndet nach Frau mit buntem Jutebeutel

Bochum (ots)

Ihre Freundlichkeit wurde einer 85-Jährigen zum Verhängnis: Die Bochumer Polizei fahndet nach einer Frau, die eine Seniorin hinterlistig bestohlen hat.

Als die unbekannte Frau am Donnerstag, 18. Juni, gegen 15.50 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin an der Feldsieper Straße klingelte und fragte, ob sie die Toilette benutzen dürfe, sagte diese ja. Als sie die Frau hineinließ, war die Handtasche der Seniorin einen kurzen Moment unbeobachtet. Dies nutzte die Täterin, ergriff das darin liegende Portemonnaie und entfernte sich kurz darauf. Der Diebstahl fiel der Seniorin im Nachhinein auf, sie verständigte die Polizei. So wird die gesuchte Frau beschrieben: schlank, ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, braune Haare (Dutt); sie trug Blue Jeans, ein bauchfreies weißes Top, weiße Sneaker sowie einen bunten Jutebeutel und sprach Deutsch ohne Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der flüchtigen Täterin.

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