HZA-R: Fenstersprung vergeblich: Zoll Hof deckt illegale Beschäftigung auf - Schwarzarbeiter hinterlässt weiße Spuren

Im Rahmen einer Kontrolle überprüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hof des Hauptzollamt Regensburg ein asiatisches Restaurant im Landkreis Tirschenreuth.

Während der Maßnahme stellten die Einsatzkräfte im angrenzenden Wohnhaus laufende Bauarbeiten fest. Vor Ort trafen sie zunächst auf zwei Bauarbeiter vietnamesischer Herkunft. Ein weiterer Arbeiter versuchte, sich der Kontrolle durch einen Sprung aus einem Fenster zu entziehen. Die farb- und putzverschmutzten weißen Fußabdrücke auf dem Asphalt führten die Beamten jedoch auf seine Spur, sodass auch er wenig später angetroffen werden konnte.

Die anschließenden Überprüfungen ergaben, dass die drei Männer im Alter von 21, 27 und 33 Jahren nicht im Besitz der erforderlichen Aufenthaltstitel waren, die sowohl den Aufenthalt als auch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland erlauben. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sie sich bereits seit mehreren Monaten unerlaubt im Bundesgebiet auf und gingen hier einer illegalen Beschäftigung nach. Der Fall wurde an die zuständige Ausländerbehörde übergeben.

Gegen zwei der drei Bauarbeiter wurden durch das Amtsgericht Weiden inzwischen Strafbefehle in Höhe von 4.500 Euro beziehungsweise 750 Euro erlassen. Die drei Männer erhielten von der Ausländerbehörde des Landratsamts Tirschenreuth jeweils eine Grenzübertrittsbescheinigung und mussten das Bundesgebiet verlassen.

"Auch ungewöhnliche Fluchtversuche ändern nichts daran, dass der Zoll illegale Beschäftigung konsequent aufdeckt", betont Fachgebietsleiter Jürgen Fein von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hof. "Der Fluchtversuch lässt darauf schließen, dass dem Arbeiter offenbar bewusst war, dass er unerlaubt tätig war."

