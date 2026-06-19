POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Bochum: 70 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs
Bochum (ots)
Zu schnell gefahren, Vorfahrt missachtet, Handy am Ohr oder nicht angeschnallt: Diese und andere Verstöße ahndeten Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag, 18. Juni, im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes an mehreren Stellen im Bochumer Stadtgebiet.
In 70 Fällen waren die Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Eine Person stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten keine gültige Fahrerlaubnis.
Schwerpunktaktionen wie diese gestern in Bochum sind eine von vielen Maßnahmen der Polizei - denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel. Deshalb werden wir für Ihre Sicherheit auch in Zukunft in Bochum, Herne und Witten Aktionen wie diese weiter fortführen.
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