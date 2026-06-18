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Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Dirk W. (52) aus Herne?

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Herne (ots)

Der 52-jährige Dirk W. aus Herne wird aktuell vermisst. Die Polizei sucht nach ihm und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zuletzt gesehen wurde der Gesuchte am Donnerstagmorgen, 18. Juni, im Bereich der Wiesenstraße in Soest.

Dirk W. hat kurze, schwarze Haare und eine schlanke Statur; zuletzt trug er ein schwarzes Polohemd, eine beigefarbene, kurze Hose, weiße Schuhe mit schwarzen Schnürsenkeln sowie eine Halskette aus Leder mit einem silberfarbenen Anhänger.

Es gibt Hinweise auf eine Eigengefährdung.

Hinweise können auf jeder Polizeidienststelle, unter 0234 909-4441 und unter dem Polizeinotruf 110 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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