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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch scheitert an geparktem Transporter - Zeugen gesucht

POL-BO: Einbruch scheitert an geparktem Transporter - Zeugen gesucht
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Witten (ots)

Dieser Einbruchsversuch endete schneller als er begonnen hatte: Mit einem Pritschenwagen versuchten zwei Männer am frühen Donnerstagmorgen, 18. Juni, ein Werkstatttor in Witten-Annen zu zerstören - das Vorhaben scheiterte an einem geparkten Transporter.

Zeugenaussagen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 1.40 Uhr auf einem Firmengelände am Salinger Feld. Mit einem Pritschenwagen mit weißer Plane rammten die Täter das Tor, welches dadurch zwar aus den Angeln gehoben wurde; ins Innere gelangten die Einbrecher dennoch nicht, da im Inneren - direkt hinter dem Portal - ein Transporter geparkt stand.

Die beiden männlichen Täter (eine genauere Beschreibung liegt nicht vor) flüchteten mit ihrem Fahrzeug.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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