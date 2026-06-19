Polizei Bochum

POL-BO: Motorrad übersehen - Fahrer (63) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni, kam es in Bochum-Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 15 Uhr beabsichtigte eine 23-jährige Bochumerin von der Probst-Hellmich-Promenade nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah sie hierbei den Motorradfahrer, ebenfalls aus Bochum, der die Bahnhofstraße in Richtung Westenfeld befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Bochumer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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