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Polizei Bochum

POL-BO: Zivilkräfte ziehen verdächtiges Fahrzeug in Linden aus dem Verkehr

Bochum (ots)

Am Freitagnachmittag, 19. Juni, fiel Zivilkräften der Polizei gegen 17.15 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug an der Kassenberger Straße in Linden auf. Das Auto war in Richtung Hasenwinkeler Straße unterwegs, als die Beamten sich entschlossen, den Fahrer (32, aus Dortmund) aufgrund der auffälligen Fahrweise zu kontrollieren.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die am Kfz angebrachten Kennzeichen zuvor in Recklinghausen entwendet worden waren. Nach dem Kauf des Fahrzeugs hatte der Dortmunder nach eigener Aussage auf die Anmeldung verzichtet, "um Geld zu sparen". Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Auf der Suche nach seinem Personalausweis fanden die Polizisten eine Brieftasche - darin befand sich jedoch nicht der Ausweis des 32-Jährigen, sondern der Personalausweis und Führerschein eines jungen Mannes. Dieser hatte den Diebstahl der Dokumente erst kürzlich angezeigt. Der hinlänglich wegen Diebstählen aus Kraftfahrzeugen bekannte Dortmunder hatte auf diesen Fund keine Antwort und verweigerte jegliche Angaben.

Zu guter Letzt wurde festgestellt, dass er kürzlich Amphetamine und Cannabis konsumiert hatte. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der sichtlich nervöse Beifahrer (32, aus Gelsenkirchen) ging übrigens auch nicht ohne Strafanzeige nach Hause: Bei ihm wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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