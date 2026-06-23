Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld und Schmuck - Kripo sucht Zeugen

Herne (ots)

Opfer eines Trickbetrügers wurde ein Herner Ehepaar (75 und 81) am Montag, 22. Juni. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Behrensstraße und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. Nachdem der Mann wieder gegangen war, bemerkten die Eheleute, dass Geld und Schmuck entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt - 1,75 m bis 1,80 m groß - schwarze Haare - "südeuropäisches Aussehen" - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauen T-Shirt - sprach "gebrochenes" Deutsch

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4111 (Kriminalwache) zu melden.

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