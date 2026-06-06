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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld - Zeugen gesucht.

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

In der Zeit von Freitagabend (05.06.), 19 Uhr, bis Samstagmorgen (06.06.), 10 Uhr, wurde der blaue Audi eines 27-jährigen Mannes aus Hauneck an der hinteren Stoßstange in der Nähe des linken Hinterrades in Form eines Lackkratzers beschädigt. Der Audi war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants, An der Haune 1, in Bad Hersfeld und in der Fuldaer Straße in Hauneck geparkt. Es entstand Sachschaden an dem Audi in einer Höhe von rund 500 Euro. Der unbekannte Verursacher, der den blauen Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher werden bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

Gefertigt: PHK Scholz, Polizeistation Bad Hersfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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