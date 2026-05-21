Polizei Essen

POL-E: Essen: 61-jähriger Radfahrer nach Sturz leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45472 MH-Winkhausen: Am vergangenen Freitag (15. Mai) kam ein 61-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Radschnellweg RS1 zu Fall und verletzte sich leicht. Kinder sollen ihm Stöcke zwischen die Reifen geworfen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr befuhr der 61-Jährige mit seinem Fahrrad den Radschnellweg in Fahrtrichtung Essen, als vor ihm auf Höhe der Anschlussstelle Mülheim Winkhausen/Essen Borbeck vier Kinder auf dem Fahrradweg auftauchten. Die Kinder sollen umliegende Äste in das Vorderrad des Radfahrers gesteckt haben, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte.

Die genaue Unfallörtlichkeit kann bislang noch nicht genauer bestimmt werden. Der Mann beschreibt, dass die Kinder im Alter zwischen zehn und dreizehn Jahren gewesen seien.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt nun wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den beteiligten Kindern machen können. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de. /LG

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