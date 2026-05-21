Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei veranstaltet Vortrag zum Thema Einbruchschutz

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Nicht nur in den Wintermonaten wird eingebrochen - gerade mit Blick auf die bevorstehende Urlaubszeit ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit dem Thema Einbruchschutz auseinanderzusetzen. Wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erläutert die Polizei Essen am 1. Juni in einem kostenlosen Vortrag an der Essener Volkshochschule (VHS).

In dem Vortrag informiert der Referent vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz umfassend über mechanische sowie elektronische Sicherungstechnik. Darüber hinaus erhalten Sie praktische Tipps zum richtigen Verhalten, um das eigene Zuhause besser zu schützen. Am Ende des Vortrages soll allen Teilnehmern bewusst sein, welche Schwachstellen Einbrecher häufig ausnutzen.

Die Veranstaltung findet am 1. Juni zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr in Raum E.11 der VHS Essen (Burgplatz 1, 45127 Essen) statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: https://www.vhs-essen.de/kuferweb/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=261.1D271K&kursname=Wie+sichere+ich+mein+Haus+oder+meine+Wohnung+gegen+Einbrecher

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