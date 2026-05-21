Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 35-Jähriger bricht in Wohnung ein und scheitert an Hausbewohner

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Heute am frühen Morgen (21. Mai) brach ein 35-jähriger Deutscher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Alte Straße" ein. Bei dem Versuch, einen Tresor zu stehlen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und zwei Bewohnern. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später vorläufig festgenommen.

Gegen 1:20 Uhr hebelte der bis dahin unbekannte Tatverdächtige augenscheinlich die Hauseingangstür und daraufhin die Wohnungstür einer 72-Jährigen auf. Als er versuchte, einen Tresor aus der Wohnung zu stehlen, bemerkte die Mülheimerin den Unbekannten, versuchte ihn an dem Diebstahl zu hindern und hielt ihn fest. Im Hausflur fiel dem Tatverdächtigen der Tresor letztendlich aus den Händen. Der Lärm machte einen 32-jährigen Hausbewohner aufmerksam, welcher die Situation entsprechend einschätzte und ebenfalls zur Hilfe eilte. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wonach der Unbekannte aus dem Haus und in unbekannte Richtung flüchtete.

Die beiden Hausbewohner wurden leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten anhand der treffenden Personenbeschreibung den Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Der Mann wurde als ein 35-jähriger Deutscher aus Mönchengladbach identifiziert.

Aufgrund von Hinweisen auf Alkohol- und Drogenkonsum wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. /RB

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