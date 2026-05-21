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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Ehepaar aus - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 10. Oktober vergangenen Jahres griff ein bislang unbekannter Täter einen 51-jährigen Essener sowie dessen Ehefrau an und raubte Geldbörse und Handy des Mannes. Der 51-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.

Gegen 23:45 Uhr hielt sich das Ehepaar in der Rathausgalerie auf, als der unbekannte Mann sie in ein Gespräch verwickelte. Sie gingen gemeinsam in Richtung Porscheplatz über die Schützenbahn, wobei der Unbekannte an das Gesäß der 50-jährigen Essenerin griff - wahrscheinlich um an die Geldbörse der Frau zu gelangen.

Daraufhin entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihrem Ehemann und dem unbekannten Täter, wobei beide Männer sich gegenseitig schlugen. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt und fiel zu Boden. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Rathausgalerie. Im Nachgang stellte der Essener fest, dass seine Geldbörse und sein Handy entwendet worden waren.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt nun wegen Raubes gegen den Tatverdächtigen. Die Bilder der Videoüberwachung können unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/204289

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /LG

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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