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Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht zwei Tatverdächtige mit Fotos

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 16. August vergangen Jahres brachen zwei Unbekannte kurz nach Mitternacht in eine Bäckereifiliale auf der Kettwiger Straße ein. Die beiden Männer durchwühlten das Geschäft und entwendeten Bargeld aus den Kassenbeständen.

Die Polizei sucht das Einbrecherduo mit Fotos der Überwachungskamera. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/204062

Sollten Sie Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/8290 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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