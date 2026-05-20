Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht zwei Tatverdächtige mit Fotos

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 16. August vergangen Jahres brachen zwei Unbekannte kurz nach Mitternacht in eine Bäckereifiliale auf der Kettwiger Straße ein. Die beiden Männer durchwühlten das Geschäft und entwendeten Bargeld aus den Kassenbeständen.

Die Polizei sucht das Einbrecherduo mit Fotos der Überwachungskamera. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/204062

Sollten Sie Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/8290 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

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