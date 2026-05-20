POL-E: Essen: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht zwei Tatverdächtige mit Fotos
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern: Am 16. August vergangen Jahres brachen zwei Unbekannte kurz nach Mitternacht in eine Bäckereifiliale auf der Kettwiger Straße ein. Die beiden Männer durchwühlten das Geschäft und entwendeten Bargeld aus den Kassenbeständen.
Die Polizei sucht das Einbrecherduo mit Fotos der Überwachungskamera. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/204062
Sollten Sie Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/8290 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
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