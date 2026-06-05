Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der A7 - Pkw kollidiert nach Überholmanöver mit Lkw und kommt von der Fahrbahn ab

Fulda (ots)

Petersberg. Am heutigen Freitag (05.06.) kam es gegen 21:30 Uhr auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel auf Höhe Ortschaft Petersberg-Marbach zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Sattelzuges. Ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Seat Ibiza den linken von zwei Fahrstreifen der A7 in Richtung Norden, um ein LKW zu überholen. Unmittelbar nach dem Überholvorgang scherte der PKW-Fahrer zu früh auf die rechte Fahrspur ein. Dabei kam es zur Kollision: Der Pkw stieß mit seinem rechten Heck gegen die linke Front des Lastkraftwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto nach rechts abgewiesen, geriet ins Schleudern und drehte sich mehrfach. Ein Überschlagen des Fahrzeugs blieb aus. Der Pkw kam schließlich abseits der Fahrbahn im rechten Grünstreifen zum Stehen. Der 50-jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens (RTW) medizinisch versorgt. Der Fahrer des deutschen Lkw-Gespanns, ein 58-jähriger Mann (ebenfalls aus Deutschland), blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Neben den Beschädigungen an den beiden Fahrzeugen wurden durch den Unfall auch Verkehrseinrichtungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 15.000 Euro. Vor Ort waren Rettungsdienst, Feuerwehr und eine Streife der Autobahnpolizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen durch die Polizei kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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