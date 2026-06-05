Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unbekannte brechen in Bürogebäude ein - Ticketautomat gesprengt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unbekannte brechen in Bürogebäude ein - Hinweise erbeten

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Dienstagabend (02.06.), gegen 18.45 Uhr, und Mittwochmorgen (03.06.), 8 Uhr, brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Straße "Kirchplatz" ein. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Seitentür Zugang zum Gebäude und hebelten im Inneren eine Bürotür auf. Das Büro wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Ticketautomat gesprengt - Hinweise erbeten

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstag (04.06.), gegen 2.50 Uhr, sprengte ein unbekannter Täter nach derzeitigen Erkenntnissen am Bahnhof in Rotenburg a. d. Fulda einen Ticketautomaten auf und entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Lukas Rech)

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