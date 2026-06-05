Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wasserschildkröte in Maberzell gefunden

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Fulda (ots)

Am Donnerstagabend wurde in Fulda-Maberzell eine ausgewachsene Wasserschildkröte gefunden. Es handelt sich dabei um eine 22 cm lange und 15 cm breite Schmuckschildkröte, die vermutlich aus einem Gartenteich in der Nähe stammen dürfte. Die Schildkröten, die aus Südamerika stammen gelten bei uns als invasive Art, da sie heimische Amphibien bedrohen und die Larven seltener Wassertiere fressen. Wer seine Schildkröte vermisst, wird gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen (Tel.: 0661 - 1050) in Verbindung zu setzen, damit das Tier wieder an seinen angestammten Platz kommen kann.

Hubertus Kümpel

Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

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