Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (13.05.2026), gegen 03:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einem Taxi in der Donauwörther Straße. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - etwa 35-40 Jahre, - circa 165-170 cm groß, - dunkle Haare, - schwarze Jacke und schwarzer Rucksack. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen einen unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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