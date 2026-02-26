POL-PDNW: Gemeinsame Kontrollen - Vapes und anderes sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 25.02.2026 um 23:15 Uhr ein 25-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Fiat Ducato in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seinem Training. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

