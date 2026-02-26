Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Gemeinsame Kontrollen - Vapes und anderes sichergestellt
Grünstadt (ots)
Polizei, Zoll und Ordnungsamt kontrollierten gestern (25.02.26) gemeinsam Märkte in der Innenstadt. Ob die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von E-Zigaretten (Vapes) und Tabakwaren eingehalten werden, war die Zielrichtung der Aktion. In einem Markt konnten 60 Vapes und 860 unversteuerte Zigaretten aufgefunden werden. In einem weiteren Markt wurden 70 kg unversteuerter Kaffee und 250 unversteuerte Zigaretten entdeckt. In beiden Fällen wurden Steuernachzahlungen erhoben und entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.
