Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Kontrollen - Vapes und anderes sichergestellt

  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Polizei, Zoll und Ordnungsamt kontrollierten gestern (25.02.26) gemeinsam Märkte in der Innenstadt. Ob die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von E-Zigaretten (Vapes) und Tabakwaren eingehalten werden, war die Zielrichtung der Aktion. In einem Markt konnten 60 Vapes und 860 unversteuerte Zigaretten aufgefunden werden. In einem weiteren Markt wurden 70 kg unversteuerter Kaffee und 250 unversteuerte Zigaretten entdeckt. In beiden Fällen wurden Steuernachzahlungen erhoben und entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

