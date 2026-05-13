Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

---------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Innenstadt - Am Montag (11.05.2026) war ein 30-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung bei dem 30-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 30-Jährige am Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Trunkenheit in Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 30-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

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