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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (12.05.2026) verschaffte sich ein 50-Jähriger unberechtigt Zutritt zu einem Straßenbahndepot in der Schülestraße. Gegen 01.00 Uhr betrat der Mann das Gelände und verschaffte sich anschließend Zutritt zu einer dort abgestellten Straßenbahn. Dort legte er sich zum Schlafen ab. Beamte stellten den Mann fest und kontrollierten ihn. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs. Der 50-Jährige besitzt die portugiesische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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