Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Montag (11.05.2026) war ein 43-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert auf der Bürgermeister-Bunk-Straße unterwegs. Gegen 11.45 Uhr fuhr der Mann auf der Bürgermeister-Bunk-Straße und stürzte hierbei alleinbeteiligt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des 43-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Der 43-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.
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