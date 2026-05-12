Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (11.05.2026) war ein 43-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert auf der Bürgermeister-Bunk-Straße unterwegs. Gegen 11.45 Uhr fuhr der Mann auf der Bürgermeister-Bunk-Straße und stürzte hierbei alleinbeteiligt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des 43-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Der 43-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell