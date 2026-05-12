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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (11.05.2026) war ein 43-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert auf der Bürgermeister-Bunk-Straße unterwegs. Gegen 11.45 Uhr fuhr der Mann auf der Bürgermeister-Bunk-Straße und stürzte hierbei alleinbeteiligt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des 43-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Der 43-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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