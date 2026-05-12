Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Dienstag (05.05.2026) im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr wurde eine 65-jährige Frau zunächst im Bereich der Haltestelle Plärrer in der Langenmantelstraße und anschließend an der Haltestelle Wertachbrücke durch einen bislang unbekannten Mannunsittlich berührt sowie bedrängt. Die Frau und der unbekannte Täter stiegen dann an der Haltestelle Wertachbrücke in die Straßenbahn der Linie 4 in Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein bislang unbekannter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und kam der 65-Jährigen zur Hilfe. Die 65-Jährige konnte so die Straßenbahn verlassen. Der Passant hinderte den unbekannten Mann daran, der Frau weiterhin zu folgen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - dunkelhäutig, - ca. 30 Jahre alt, - ca. 180 groß, - englischer Akzent, - Bekleidung: dunkelblaue Stoffjacke, blaue Schuhe, beige Hose, weiße Basecap. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung. In diesem Zusammenhang bittet sie um Mithilfe: Gesucht wird der Zeuge, welcher Kontakt zur 65-jährigen Geschädigten und dem unbekannten Täter in der Straßenbahn hatte. Darüber hinaus werden auch weitere Zeugen der Vorfälle in der Langenmantelstraße und an der Haltestelle Wertachbrücke gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

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