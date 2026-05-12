Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Pfersee - Am Montag (11.05.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Eberlestraße. Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigten die Täter die Windschutzscheiben mehrerer geparkter Autos. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, bekleidet mit orangenem T-Shirt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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