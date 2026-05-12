POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (12.05.2026) verschaffte sich ein 50-Jähriger unberechtigt Zutritt zu einem Straßenbahndepot in der Schülestraße. Gegen 01.00 Uhr betrat der Mann das Gelände und verschaffte sich anschließend Zutritt zu einer dort abgestellten Straßenbahn. Dort legte er sich zum Schlafen ab. Beamte stellten den Mann fest und kontrollierten ihn. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen ...

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