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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

   ---------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Innenstadt - Am Montag (11.05.2026) gegen 19.30 Uhr wurde eine 25-Jährige zunächst von einem 34-Jährigen in einem Supermarkt in der Viktoriastraße in unsittlicher Weise berührt. Im weiteren Verlauf wurde zudem festgestellt, dass der 34-Jährige Waren im höheren zweistelligen Wert aus dem Laden entwendete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 34-Jährige am Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 34-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann u.a. wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Ladendiebstahls. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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