Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in ein Behördenhaus - Hinweise erbeten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in ein Behördenhaus - Hinweise erbeten

Rotenburg a. d. Fulda. In der Zeit von Montag (01.06.), 18.45 Uhr, bis Dienstag (02.06.), 6.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Behördengebäude in der Straße "Marktplatz" und hebelten anschließend innerhalb des Gebäudes eine Tür auf. Die Täter durchsuchten ein Büro nach Wertgegenständen und beschädigten dabei Teile des Inventars. Zudem erbeuteten sie eine geringe Summe Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

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