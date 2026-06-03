Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Taschendiebstahl - Wertschutzbehältnis aufgehebelt und entwendet - Fahrrad entwendet

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Zwischen Montagabend (01.06.), 17 Uhr, und Dienstagabend (02.06.), 17 Uhr, versuchten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adenauerstraße zu verschaffen. Nachdem der Versuch die Wohnungstür zu öffnen misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Fulda. Am Freitag (29.04.), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, entwendeten Unbekannte den Geldbeutel eines 43-Jährigen aus dessen Rucksack. Der Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt im Bereich der Straße "Am Bahnhof" auf.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wertschutzbehältnis aufgehebelt und entwendet

Bad Salzschlirf. Zwischen Montag (01.06.) und Dienstag (02.06.), betraten Unbekannte den Thekenbereich eines Hotels in der Ahornstraße. Hier machten sie sich an zwei Wertschutzbehältnissen zu schaffen, öffneten eins gewaltsam und entwendeten das andere komplett. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Montagabend (01.06.), zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, entwendeten Unbekannte ein gelbes E-Bike des Herstellers "Haibike" aus dem Hof eines Wohnhauses in der Istergieseler Straße im Stadtteil Istergiesel. Das E-Bike war mit einem Schloss gesichert und ohne Akku dort abgestellt worden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

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