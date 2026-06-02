Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet - Einbruch in Wohnung - Flucht mit entwendetem Roller - Autofahrer greift Anwohner an

Vogelsbergkreis (ots)

Geldbörse entwendet

Alsfeld. Am Freitagmorgen (29.05.), in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 9.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Fitnessstudio in der Liederbacher Straße eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Spint. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung - Flucht mit entwendetem Roller

Lauterbach. Am Montagabend (01.06.), gegen 17.45 Uhr, verschaffte sich mindestens ein männlicher Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in der Schubertstraße und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der Täter über ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss und stieg anschließend auf einen Roller, der von einer weiteren Person gefahren wurde. Den schwarzen Roller der Marke Honda (Modell: AF29) entwendeten die Täter ebenfalls von der Tatörtlichkeit. An diesem war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "458-AHN"angebracht. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autofahrer greift Anwohner an

Alsfeld. Am frühen Sonntagmorgen (31.05.), gegen 2.30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner des Stadtteils Reibertenrod ein verdächtiges Auto, welches mit quietschenden Reifen durch die Ortslage fuhr. Dabei soll es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen silberne Limousine mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. In der Willingshäuser Straße stellte ein Bürger den Fahrer schließlich zur Rede. Der Fahrer griff den Mann daraufhin jedoch unvermittelt an und trat diesem so stark gegen den Oberkörper, dass er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Fahrer stieg anschließend in sein Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 bis 180 cm groß, sportliche Statur, T-Shirt, lange Hose

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell