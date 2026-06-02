POL-OH: Traktorteile entwendet

Osthessen (ots) - Auf Sperranhänger aufgefahren Niederaula. Am Montagvormittag (01.06.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens aus Paderborn die BAB 7 von der Anschlussstelle Niederaula kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem ...

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