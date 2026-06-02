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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Traktorteile entwendet

Fulda (ots)

Kalbach. Dienstagnacht (02.06.), zwischen 0.30 Uhr und 2.10 Uhr, entwendeten Unbekannte von zwei auf einem Tieflader geladenen Traktoren diverse Anbauteile. Der Lkw war zum Tatzeitpunkt auf der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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