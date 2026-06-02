Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

Parkende Fahrzeuge beschädigt - Hinweise erbeten

Rotenburg a. d. Fulda. Am Montag (01.06.), zwischen 12.30 und 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Skoda Rapid, welcher abgeparkt in einer Parkbucht in der Straße "Kirchplatz" stand. Der Unbekannte touchierte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken den Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Bad Hersfeld. Am Montag (01.06.), zwischen 9.40 und 11.30 Uhr, ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht, als ein Unbekannter einen roten VW Up beschädigte. Dieser stand abgeparkt in der Wittastraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den VW nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hofbieber. Am Dienstag (02.06.), gegen 9.45 Uhr, ereignete sich auf der L3174 zwischen Niederbieber und Hofbieber (Höhe Golfplatz) ein Verkehrsunfall. Der 55-jährige Fahrer eines weißen Lkw-Zuges aus dem Landkreis Unna befuhr die L 3174 von Niederbieber kommend in Richtung Hofbieber. Auf Höhe des Golfplatzes kam es zu einer Kollision mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen nicht äußerst rechts fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommende Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Fulda / Petersberg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der flüchtende LKW kann wie folgt beschrieben werden: Marke: Mercedes, weißes Führerhaus, blaue Plane, möglicher Spiegelschaden am linken Außenspiegel Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Tel. 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Hilders)

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