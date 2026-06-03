Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Auto kollidiert mit Radfahrer

Bebra. Am Samstag (30.05.), gegen 16.10 Uhr, kollidierte ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Rotenburg a. d. Fulda mit einem 56-jährigen Radfahrer aus Bebra. Auf Höhe einer Tunnelunterführung der Bebritstraße hielt der Autofahrer, welcher die Oststraße aus Richtung Gilfershäuser Straße kommend befuhr, zunächst verkehrsbedingt, um den bevorrechtigten Gegenverkehr passieren zu lassen. Der 56-jährige Radfahrer befuhr die vorfahrtsberechtigte Bebritstraße, um in die Oststraße abzubiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der 19-jährige aus bisher ungeklärter Ursache den Radfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.250 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Alleinunfall - Auto überschlägt sich

Schotten. Am Dienstag (02.06.), gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 61-jährige Suzuki-Fahrerin aus Schotten die K 141 aus Richtung Burkhards kommend in Richtung Kaulstoß. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die 61-jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Lkw kippt nach Unfall um

Breitenbach am Herzberg. Am Mittwoch (03.06.), gegen 10 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Renault von der Rastanlage Rimberg kommend mit seinem Pkw auf die A5 in Fahrtrichtung Süd auf. Als der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen auf den links daneben liegenden Fahrstreifen wechseln wollte, stieß er hier aus bislang unbekannter Ursache mit dem Lkw eines 48-Jährigen zusammen. Der mit Bauholz beladene Lkw kam durch die Kollision ins Schlingern und fuhr linksseitig in die Betonleitwand, wurde von dieser abgeleitet, kippte in der weiteren Folge um und kam auf allen drei Fahrstreifen seitlich zum Liegen. Die Ladung verteilte sich auf der kompletten Fahrbahn in Fahrtrichtung Süd und Nord. Sowohl der 19-jährige Pkw-Fahrer als auch der 48-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Räumungsarbeiten in Fahrtrichtung Süd vollgesperrt werden. Die Räumung dauert zum Berichtszeitpunkt noch an. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 100.000 Euro. Hilfsbereite Verkehrsteilnehmer aus den dahinter liegenden Staus halfen den Einsatzkräften tatkräftig bei den Aufräumarbeiten. Auch ein zufällig anwesender Abschleppdienst unterstützte mit seinem Gabelstapler, sodass zeitweise wieder eine Fahrspur freigegeben werden konnte.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

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