Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Auto beschädigt - Diebstahl von Geldbörse - Dieseldiebstahl auf Parkplatz

Vogelsberg (ots)

E-Scooter entwendet

Lauterbach. Im Zeitraum von Freitag (29.05.), 8 Uhr, bis Montag (01.06.), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bahnhofstraße einen grauen E-Scooter der Marke "Xiaomi" (Versicherungskennzeichen "MZO-520"). Dieser stand zum Tatzeitpunkt an einem Fahrradständer im Bereich des Bahnhofes und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Antrifftal. Unbekannte machten sich in der Nacht auf Dienstag (02.06.), im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 6.45 Uhr, an einem in der Ruhlkircher Straße im Ortsteil Ohmes geparkten schwarzen Seat Ibiza zu schaffen. Dabei beschädigten die Täter die Windschutzscheibe, sowie die Scheibe der Fahrertür. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Alsfeld. In einem Einkaufsmarkt in der Grünberger Straße wurde eine 75-jährige Frau am Dienstag (02.06.), gegen 12 Uhr, Opfer dreister Taschendiebe. Im Verlauf des Einkaufs nutzten die Täter einen unaufmerksamen Moment der Seniorin aus und entwendeten aus ihrer Handtasche deren Geldbörse. Anschließend nutzen die Langfinger, die in der Geldbörse befindliche Kreditkarte und belasteten das Konto der 75-Jährigen mit einer vierstelligen Summe.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl auf Parkplatz

Mücke. In der Zeit von Dienstag (02.06.), 16 Uhr, bis Mittwoch (03.06.), 4 Uhr, begaben sich Unbekannte auf den Autobahnparkplatz "Hegberg" (BAB 5) und zapften aus den Tanks einer dort parkenden Sattelzugmaschine mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell