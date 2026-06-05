Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Betriebsgebäude - Hausfassade beschädigt - E-Scooter entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Am Freitag (05.06.), gegen 0.55 Uhr, schlug ein derzeit unbekannter männlicher Täter die Scheibe eines Bürogebäudes in der Dalbergstraße ein und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Als ein aufmerksamer Bürger den Einbruchsversuch bemerkte und den Täter etwas zurief, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 180cm groß, etwa 30 Jahre alt, schütteres Haar, graue Jacke, schwarzer Rucksack

Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Betriebsgebäude

Poppenhausen. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag (04.06.), 5 Uhr, und Freitag (05.06.), 0.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Wasserkuppenstraße im Ortsteil Abtsroda. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Derzeitigem Kenntnisstand nach wurde durch die Täter nichts entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfassade beschädigt

Neuhof. Durch Unbekannte wurde am Donnerstag (04.06.), gegen 21.45 Uhr, in der Johannes-Kepler-Straße an einer Schule ein Haufen mit diversen Unrat in Brand gesetzt. Durch das entstandene Feuer ist die unmittelbar daneben befindliche Betonfassade beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Fulda. Zwischen Mittwoch (03.06.), 21 Uhr, und Donnerstag (04.06.), 6 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway". Der Roller war zum Tatzeitpunkt in der Hermann-Muth-Straße abgestellt. Zudem war das Versicherungskennzeichen "650-JZK" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

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