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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandstiftung in Bauruine - Einbruch in eine Gartenhütte - Mann niedergeschlagen

Vogelsberg (ots)

Brandstiftung in Bauruine

Mücke. Am Mittwoch (03.06.), gegen 19.30 Uhr, zündeten Unbekannte in der Grubenbacher Straße einen Stapel Altpapier an. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Rauchentwicklung rechtzeitig bemerkt werden, sodass ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden konnte. Es entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in eine Gartenhütte

Alsfeld. Zwischen Samstag (30.05.), 16.00 Uhr, und Mittwoch (03.06.), 23.00 Uhr, hebelten Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Türen einer Gartenhütte in der Carl-Metz-Straße auf und entwendeten eine Kettensäge. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mann niedergeschlagen

Lauterbach. Am Mittwoch (03.06.), gegen 23.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in der Straße "Marktplatz" einen 47-jährigen aus der Gemeinde Wartenberg nieder. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort und konnte durch die herbeigerufene Polizei nicht mehr angetroffen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Lukas Rech)

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