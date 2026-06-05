Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hünfeld am 05.06.2026

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Freitag (05.06.) ereignete sich in Hünfeld in der Molzbacher Straße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Im Laufe des Vormittags befuhr ein bislang nicht ermitteltes Fahrzeug die Molzbacher Straße stadteinwärts. Nach dem Kreisel Höhe Justizvollzugsanstalt geriet das Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort befindliches Verkehrszeichen. Das Zeichen für die vorgeschriebene Fahrtrichtung (blauer Pfeil) wurde erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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