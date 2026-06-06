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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alsfeld - Verursachender Pkw gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Am Mittwoch (03.06.), in der Zeit von etwa 09 Uhr bis circa 10 Uhr wurde in 36304 Alsfeld, Volkmarstraße 9, auf dem Parkplatz vor der Stadtschule ein Pkw links vorne im Bereich der Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte vom Unfallort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise zu dem zweiten Unfallbeteiligten bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sollten weitere Zeugen Hinweise zu diesem Verkehrsdelikt haben, werden diese ebenfalls gebeten, sich bei den oben genannten Stellen zu melden.

Gefertigt: Abberton, POKin - Polizeistation Alsfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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