POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alsfeld - Verursachender Pkw gesucht
Vogelsbergkreis (ots)
Am Mittwoch (03.06.), in der Zeit von etwa 09 Uhr bis circa 10 Uhr wurde in 36304 Alsfeld, Volkmarstraße 9, auf dem Parkplatz vor der Stadtschule ein Pkw links vorne im Bereich der Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte vom Unfallort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise zu dem zweiten Unfallbeteiligten bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sollten weitere Zeugen Hinweise zu diesem Verkehrsdelikt haben, werden diese ebenfalls gebeten, sich bei den oben genannten Stellen zu melden.
Gefertigt: Abberton, POKin - Polizeistation Alsfeld
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