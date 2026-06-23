POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Martin S. ist wieder da
Bochum, Herne (ots)
Der vermisste 74-jährige Martin S. aus Bochum ist wieder da. Er wurde wohlbehalten in Herne angetroffen.
Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.
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