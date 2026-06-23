Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Martin S. ist wieder da

Bochum, Herne (ots)

Der vermisste 74-jährige Martin S. aus Bochum ist wieder da. Er wurde wohlbehalten in Herne angetroffen.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.

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