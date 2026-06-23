PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Martin S. ist wieder da

Bochum, Herne (ots)

Der vermisste 74-jährige Martin S. aus Bochum ist wieder da. Er wurde wohlbehalten in Herne angetroffen.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 14:18

    POL-BO: Exhibitionist im Park: Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Bochum-Hofstede. Der Vorfall hat sich am Montag, 22. Juni, gegen 14 Uhr im Park an der Zechenstraße ereignet. Mehrere Zeugen beobachteten dort einen Mann in einem Gebüsch, der sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin mit einem ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 12:27

    POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld und Schmuck - Kripo sucht Zeugen

    Herne (ots) - Opfer eines Trickbetrügers wurde ein Herner Ehepaar (75 und 81) am Montag, 22. Juni. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 15.30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Behrensstraße und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. Nachdem der Mann wieder gegangen war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren