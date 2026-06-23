Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Kradfahrer bei Verkehrsunfällen in Bochum schwer verletzt

Bochum (ots)

Zwei schwere Verkehrsunfälle forderten am Montagnachmittag, 22. Juni, in Bochum zwei schwerverletzte Personen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr in Hofstede. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen war auf der Dorstener Straße in Richtung Herne unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand bremste ein vorausfahrender Lkw-Fahrer (31, aus Bochum) in Höhe des Hannibal Centers verkehrsbedingt ab. Der 21-Jährige konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug trotz Notbremsung nicht verhindern und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum zweiten Verkehrsunfall kam es gegen 16 Uhr im Bochumer Süden. Nach aktuellem Stand war ein 28-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Kosterstraße in Richtung Stiepel unterwegs. Im Kreuzungsbereich Kosterstraße/Kemnader Straße wollte der 28-Jährige links abbiegen, wobei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kradfahrer (33, aus Hattingen) kam. Der Hattinger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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