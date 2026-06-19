Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg-Grißheim: Diebstahl aus einer Garage und mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16.06.2026 bis 19.06.2026, sind in Neuenburg Ortsteil Grißheim mehrere Fahrzeuge geöffnet worden, um mutmaßlich an Wertsachen zu gelangen.

In drei bekannten Fällen wurden die geparkten Fahrzeuge in der Bugginger Straße und in der Straße «Schulergärten» geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Aus einem PKW wurde eine Geldbörse und aus dem zweiten Fahrzeug Bargeld entwendet. Im dritten Fahrzeug waren keine Wertsachen vorhanden und der/die Unbekannte verließen die Örtlichkeit ohne weiteres Diebesgut.

Aus einer Garage in der Gustav-Wick-Straße wurde Werkzeug im Wert von 2500,- EUR entwendet.

Möglicherweise wurden zuvor auch weitere Fahrzeuge oder potenzielle Einbruchobjekte durch die Täterschaft ausgekundschaftet.

Der Polizeiposten Neuenburg (Tel.: 07631 74809-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Betreibende von privaten Überwachungskameras, diese nach möglichen Hinweisen und verdächtigen Wahrnehmungen zu sichten. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

pk (MH)/ ak

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