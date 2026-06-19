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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brennender Heuhaufen an der Wiese

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, brannte gegen 19.00 Uhr in der Tüllinger Straße an der Wiese Heu auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und einen Vegetationsbrand größeren Ausmaßes verhindern. Im Rahmen der Löscharbeiten fiel ein 37-Jähriger störend auf, weshalb dieser einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein Zusammenhang mit dem Brand konnte nicht ausgeschlossen werden. Er musste durch einen Arzt in eine Fachklinik eingewiesen werden. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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