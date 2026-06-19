Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Durchfahrtsbegrenzung bei Schnellrestaurant beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.06.2026, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22:30 Uhr wurde die Durchfahrtsbegrenzung eines Schnellrestaurants in Laufenburg durch bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Die in 2,8 m Höhe befindliche Schranke wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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