Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vier Leichtverletzte nach Brand im Industriegebiet am Buchenrain

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Feuer im Außenbereich eines Unternehmens im Industriegebiet "Am Buchenrain" in Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten Kartonagen, die außerhalb des Gebäudes für den Abtransport zur Entsorgung gelagert waren, aus bislang nicht geklärten Gründen in Brand. Die vier Leichtverletzten versuchten das Feuer zu löschen und atmeten Rauch ein, weshalb sie durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht wurden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, außer der Kartonagen ist kein Schaden entstanden. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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