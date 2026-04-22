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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein und entwenden Bargeld - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Freudenberg-Alchen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (21.04.2026) ist es in Alchen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 22:40 Uhr und 16:00 Uhr auf der Rückseite des Objekts im Bruchsgarten gewaltsam Zutritt. Ersten Ermittlungen nach brachen Sie im Inneren eine weitere Tür auf, die zu einem Büro führte. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus einem dortigen Tresor.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bit-tet Zeugen, sich unter der 0271/7099-02 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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