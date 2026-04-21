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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Schnellrestaurant - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.04.2026) ist in ein Schnellrestaurant in der Sandstraße in Siegen eingebrochen worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Kellerräume des Restaurants. Dort brachen sie einen Tresor auf, aus welchem sie Bargeld in vierstelliger Höhe entwendeten.

Die Tatzeit kann auf Sonntag 23:55 Uhr, bis Montagmorgen, 09:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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