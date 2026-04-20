Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 33- Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am späten Sonntagabend (19.04.2026) ist es gegen 23:35 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in Kreuztal gekommen.

Die Beamten waren auf der Siegener Straße in Richtung Kreuztal unterwegs, als ihnen ein Opel entgegenkam. Sie entschlossen sich dazu, das Fahrzeug zu kontrollieren. Nachdem die Polizisten den Streifenwagen gewendet hatten, beschleunigte der Opel stark. In der Dörnbergstraße hielt der 33-Jährige seinen Opel schließlich an. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein positiver Vortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten fuhren mit dem jungen Mann daher ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Darüber hinaus ist der Opel-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ordnungshüter stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 33-Jährigen ermittelt nun das Verkehrskommissariat.

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