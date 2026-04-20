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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Wilgersdorf - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.04.2026) ist in Räume eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen worden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Bauernhofes in der Straße "Birkenhof" in Wilgersdorf. Dort durchwühlten sie Schränke und sämtliche Räumlichkeiten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden Bargeld, ein Tresor und Debitkarten entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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