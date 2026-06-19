Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und muss mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.06.2026, kam gegen 19:30 Uhr ein 56-jähriger Radfahrer auf dem parallel zur B315 führenden Radweg zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus geflogen, wo er am Abend noch entlassen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 56-jährige kurz vor der Einmündung Meisenweg aus bislang noch unbekannten Gründen vom asphaltierten Radweg ab und stürzte. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden von ungefähr 100 Euro.

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