Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in Waldkirch-Kollnau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Jugendliche befuhr die Elzacher Straße in Richtung Kollnauer Straße, als nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekanntes Fahrzeug - eine graue Limousine - seitlich auf die Fahrbahn einfuhr, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Radfahrer musste daraufhin stark abbremsen, kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Im Anschluss begab sich der 15-Jährige selbstständig zum Polizeirevier Waldkirch und erstattete Anzeige.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zum bislang unbekannten Fahrzeug sowie dessen Fahrer oder Fahrerin.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch rund um die Uhr unter Tel. 07681-4074-0 entgegen.

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