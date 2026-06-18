Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Jugendliche auf Stühlinger Kirchplatz angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sollen am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 15.30 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz aus einer mehrköpfigen Gruppe heraus angegriffen und verletzt worden sein.

Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Diese konnte wenig später in Tatortnähe zwei Tatverdächtige feststellen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Die zwei algerischen Männer im Alter von 44 und 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die zwei Geschädigten mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden.

oec

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