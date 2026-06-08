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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Retourenhandel - Täter entwenden hochwertige Elektronik

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 06.06.2026, 18.00 Uhr und 07.06.2026, 09.30 Uhr;

In die Räumlichkeiten eines Retourenhandels eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in Vreden. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür des Geschäfts auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren begaben sich die Täter gezielt in die rückwärtigen Büro- und Lagerräume, in denen hochwertige Elektronikartikel gelagert wurden. Nach ersten Angaben des Geschädigten entwendeten sie unter anderem Tablets und Mobiltelefone. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen verließen die Täter das Objekt vermutlich über einen rückwärtigen Ausgang zur Ladestraße. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Bahnhofstraße oder der angrenzenden Ladestraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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